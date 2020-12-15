الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسي سجل يوم الاثنين 17 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 16 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج في حين توجد ثلاث حالات محلية بينها حالتان في إقليم هيلونغجيانغ وواحدة في سيتشوان.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا يظهر عليها الأعراض والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى ثماني حالات من تسع حالات في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86758. وظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.