بريطانيا تسجل 20263 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات رسمية، أن المملكة المتحدة سجلت 20263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي خلال الأيام السبعة الماضية إلى 131708 بزيادة 21.6 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وسجلت البلاد 232 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي في الأيام السبعة الماضية إلى 2984 دون تغيير تقريباً عن الأيام السبعة السابقة.

ومنذ بداية الجائحة سجلت المملكة المتحدة 1.870 مليون إصابة و64402 وفاة.