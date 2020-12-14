قرقاش: البحرين أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن ثقة الإمارات في مملكة البحرين، مؤكداً أنها دولة شقيقة وتراعي حقوق الجار وتحترمها، وكسبت احترام وثقة جيرانها.

وقال معالي الوزير، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «نعرف، ونثق، بأن البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها، وأن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق، وأنها لا ترضى أن يكون التجاوز، أياً كان، من جهتها». وأضاف: «سنةٌ سنّتها البحرين والتزمت بها قيادتها، فكسبت الاحترام وثقة جيرانها».