البرلمان العربي يشارك في ندوة دولية بشأن «تغير المناخ»

القاهرة (وام)

شاركت ناعمة عبدالله الشرهان عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي في ندوة افتراضية بعنوان «التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية: ما هو دور البرلمانيين» والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج التكيف في المرتفعات التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بالتعاون مع جامعة جنيف ومعهد استوكهولم للبيئة، وذلك بناء على قرار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وتلبية للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمان العربي للمشاركة في هذه الندوة.

وذكر بيان أصدره البرلمان العربي، أمس، أن الندوة استهدفت زيادة الوعي والمعرفة بأهمية تعزيز التنمية المستدامة للمناطق الجبلية والحفاظ على النظم الإيكولوجية الجبلية، ومناقشة الروابط بين استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ وأهداف الحد من مخاطر الكوارث مع التركيز على أهمية واحتياجات المناطق الجبلية.

وألقت ناعمة عبدالله الشرهان مداخلة باسم البرلمان العربي، خلال الندوة، استعرضت فيها التحديات والفرص التي يمكن أن تساعد البرلمانات في لعب دور أكثر فاعلية في مواءمة، وإضافة الطابع المؤسسي فيما يتعلق بالمناخ والحد من مخاطر الكوارث.