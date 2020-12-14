واشنطن تفرض عقوبات تستهدف إيران وتركيا

واشنطن (وكالات)

أدرجت الولايات المتحدة، أمس، مسؤولين إيرانيين اثنين على القائمة السوداء بتهمة التورط في اختفاء الضابط السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون في مارس عام 2007، حيث تعتقد أنه اختطف في إيران، ولقي حتفه خلال احتجازه. كما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرار العقوبات على تركيا.

وقال مسؤولون أميركيون للصحفيين: «إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محمد بصيري وأحمد خزاعي من وزارة المخابرات والأمن الإيرانية، وإن تحديد هويتهما علناً من شأنه أن يقود لمعلومات أكثر عن ليفنسون».

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: «اختطاف السيد ليفنسون في إيران هو مثال صارخ على رغبة النظام الإيراني في ارتكاب أعمال جائرة». وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف، قال مسؤولون: إن جميع الأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة، حتى الآن، تشير إلى أن ليفنسون، الذي فقد في جزيرة كيش الإيرانية عام 2007، توفي أثناء احتجازه.

وقال مسؤول أميركي كبير، أمس: إنه لا ينبغي إبرام أي اتفاق مع إيران دون الإفراج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً هناك.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، كما استهدفت العقوبات ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بالإدارة.

ووقع ترامب، قرار العقوبات على تركيا، بعد أيام على إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، بشكل نهائي، مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، تستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة، وعدداً من رجال الأعمال الأتراك.

وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون «كاستا»، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية «إس-400» من روسيا. و«كاستا» قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها.

وذكرت الخارجية الأميركية أن العقوبات تتضمن حظر جميع رخص التصدير الأميركية لرئاسة صناعات الدفاع التركية، فضلاً عن تجميد أصول وفرض قيود على تأشيرة إسماعيل ديمير.