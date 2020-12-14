وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 300 ألف

تجاوز عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة 300 ألف شخص، الاثنين.

ويتزامن هذا التعداد، الذي نشرته جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، مع بدء حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا المستجد في الدولة الأشد تضررا في العالم.

ولا يزال أول اقتصاد عالمي يسجل أعدادا قياسية متجاوزا في شكل منتظم 200 ألف إصابة يوميا وما يناهز ثلاثة آلاف وفاة كل يوم.

وتأمل الولايات المتحدة أن تتمكن، خلال الأسابيع المقبلة، في تطعيم الملايين من السكان لتخفيف الإصابات وتقليل الضغط على المستشفيات التي باتت قريبة من وصول طاقتها الاستيعابية القصوى من المرضى.