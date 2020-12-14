جوتيريش يرشح مبعوثا لليبيا وآخر للشرق الأوسط

رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، مبعوثين جديدين للتوسط في ليبيا والشرق الأوسط، بحسب ما ذكره دبلوماسيون.

أضافت المصادر أن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يمكن أن يعطي الضوء الأخضر بشأن المرشحين الثلاثاء بعد شهور من التأخير.

واقترح جوتيريش مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى منذ شهور. كما رشح جوتيريش الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة في الشرق الأوسط

وإذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء غد الثلاثاء، فسيتم إقرار تعيينهما.

وملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ العام 2015.