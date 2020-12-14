بايدن يقترب من الرئاسة مع تصويت المجمع الانتخابي

صدقت الولايات الرئيسية في نظام المجمع الانتخابي الأميركي رسميا، الاثنين، على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثالث من نوفمبر الماضي.

بذلك، يقترب بايدن من حسم السباق إلى البيت الأبيض.

ومن شأن تصويت المجمع على فوز بايدن أن ينهي، بشكل فعلي، سعي الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب لتغيير النتائج.

واتخذت أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية أهمية كبيرة بسبب تأكيد ترامب حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق.

وتظهر نتائج انتخابات نوفمبر أن الديمقراطي بايدن، الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس الأميركي، حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي، متجاوزا حاجز 270 صوتا اللازمة للفوز بمقعد الرئاسة الأميركية.

ومن المقرر أن يبدأ بايدن ونائبته كاملا هاريس فترتهما الرئاسية في 20 يناير 2021.

ولا تكاد توجد هناك أي فرصة لأن تبطل عملية التصويت اليوم الاثنين فوز بايدن.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان، إن الرئيس المنتخب سيلقي كلمة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين (0100 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) عن المجمع الانتخابي و"قوة ومرونة ديمقراطيتنا".

وصوت أعضاء المجمع الانتخابي في جورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن لصالح بايدن، الاثنين، مؤكدين فوزه في ولايات حاسمة حاول ترامب الطعن على نتائجها أمام المحكمة دون جدوى.

وبمجرد اكتمال تصويت المجمع الانتخابي، ستكون مناورة ترامب الوحيدة المتبقية هي إقناع الكونجرس بعدم التصديق على النتيجة في السادس من يناير المقبل.