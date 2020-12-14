السويد تسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في المستشفيات

ذكر التلفزيون الرسمي السويدي أن السلطات الصحية أحصت، الاثنين، أكبر عدد من المرضى بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات منذ ظهور الجائحة.

وذكر قناة «اس.في.تي» التلفزيونية أن عدد المرضى في المؤسسات الصحية وصل إلى 2389.

ويمثل هذا العدد زيادة بواقع 65 إصابة، مقارنة بالعدد القياسي السابق المسجل في 20 أبريل الماضي إبان الموجة الأولى من تفشي الفيروس في الربيع.

وسجلت السويد، حتى الآن، 7500 وفاة بالفيروس منذ ظهور الجائحة.

ومما يفاقم الوضع ما ذكرته مسؤولة في القطاع الصحي، الأحد، من أن البلاد تواجه عجزا في العاملين بمجال الرعاية الصحية بسبب الاستقالات بأعداد كبيرة وسط أزمة كورونا.

ووصفت سينيفا ريبيريو، رئيسة الجمعية السويدية للمهنيين الصحيين، الوضع بأنه «فظيع».

وحتى قبل الموجة الأولى للجائحة التي تعود إلى مارس «كان هناك عجز في الممرضات المتخصصات»، بحسب ما ذكرته ريبيريو.

وأضافت «هناك عدد أقل الآن من الأشخاص المؤهلين المتاحين، مما كان عليه الوضع في الربيع».