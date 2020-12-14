هولندا تقرر إغلاقاً عاماً لمدة 5 أسابيع بسبب «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الاثنين، فرض إغلاق شامل هذا الأسبوع لمدة خمسة أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روته، في كلمة متلفزة من مقر الحكومة في مدينة لاهاي «ستغلق هولندا لخمسة أسابيع».

وأضاف «لا نواجه انفلونزا بسيطة كما يعتقد البعض خلفنا» في إشارة إلى المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المقر الحكومي.

وأوصى رئيس الوزراء الهولندي السكان بملازمة منازلهم واستقبال شخصين يوميا كحد أقصى، موضحا أن التدابير ستطبق حتى 19 يناير المقبل.

وستغلق، اعتباراً من غد الثلاثاء، جميع المحال التجارية غير الضرورية باستثناء السوبر ماركت ومحلات بيع الأغذية والصيدليات فيما تغلق المدارس اعتباراً من الأربعاء.

وتابع أن المتاحف ودور السينما والمسارح وصالات الرياضة وحدائق الحيوانات ستغلق أيضاً.

يأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد تزايد كبير لعدد الإصابات بمرض كوفيد - 19 وبعد تجاوز الوفيات عشرة آلاف.

وللمكان الذي اختير للخطاب مساء الاثنين أهمية، إذ إن مكتب رئيس الوزراء يستخدم عادة للإعلانات المهمة.

ومنذ بدء الأزمة الصحية، أعلن روته معظم التدابير من قاعة للمؤتمرات الصحفية.

وهذه الإجراءات المعلنة اليوم هي الأشد صرامة منذ بدء تفشي الفيروس. في مارس، بدأت هولندا تطبق «عزلاً ذكياً» مع إغلاق المدارس وليس المحال التجارية.