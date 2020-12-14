الولايات المتحدة وكندا تطلقان حملة تطعيم شاملة ضد كورونا

أطلقت الولايات المتحدة وكندا، اليوم الاثنين، حملتي تطعيم شاملتين ضد فيروس كورونا المستجد.

ويستخدم البلدان في هذه الحملة، اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية بعد أن نال الترخيص للاستخدام في الولايات المتحدة وكندا.

مع بدء حملة التطعيم العامة ضد فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم، أصبحت الأميركية ساندرا ليندسي، أول شخص يتلقى اللقاح ضد مرض كوفيد - 19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

ساندرا ليندسي تتلقى لقاح كورونا

وتلقت ليندسي، وهي ممرضة في نيويورك، أول لقاح في البلد الأكثر تضرراً بالفيروس في العالم.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر «أول لقاح يتم تلقيه. التهاني للولايات المتحدة. التهاني للعالم».

وكتب الرئيس المنتخب جو بايدن بدوره «تمسكوا بالأمل، أيام أفضل آتية».

وتلقت الممرضة، المتخصصة في العناية المركزة، اللقاح أمام الكاميرات في «لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر»، المستشفى الكبير في منطقة «كوينز».

وشاهد حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو، تلقيها اللقاح عبر تقنية الفيديو، وسارع إلى تهنئتها قائلاً «آمل أن يمنحك هذا الأمر (ويمنح) الممرضين، الذين يعملون هنا كل يوم، إحساساً بالأمان ومزيداً من الكفاءة» في العمل.

وبدت ليندسي مبتسمة، وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها «أنا بخير تماماً. لم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى (...) لديّ شعور بالأمل والارتياح اليوم. لديّ إحساس وكأن الشفاء قادم، وآمل أن يكون هذا مؤشراً على بداية لنهاية فترة شديدة الألم في تاريخنا».

ويشكل ذلك بداية حملة تطعيم واسعة النطاق في أنحاء البلاد، حيث يستمر تفشي الوباء مع وفيات يومية يناهز عددها 2500، وإحصاء أكثر من 16 مليون إصابة.

وحصل اللقاح، يوم الجمعة، على تصريح من قبل الجهات الاتحادية المنظمة بالاستخدام الطارئ، بعد ثبوت فعاليته بنسبة 95 في المئة في الوقاية من المرض في تجربة سريرية واسعة النطاق.

وبدأ شحن أول 2.9 مليون جرعة من اللقاح إلى مراكز التوزيع في أنحاء الولايات المتحدة، أمس الأحد، بعد 11 شهراً فقط من تسجيل البلاد أول إصابة بالمرض.

امرأة كندية تتلقى اللقاح

بدورها، بدأت كندا، اليوم الاثنين، حملة تطعيم عامة مماثلة ضد الفيروس باستخدام لقاح «فايزر-بيونتك».

وباتت مساعدة ممرضة في مدينة تورونتو أول شخص يتلقى اللقاح المضاد لمرض كوفيد - 19 في كندا، وفق مشاهد مباشرة عرضتها قنوات التلفزة المحلية.

وتشكل الحقنة، التي تلقتها أنيتا كويدانغن في مستشفى عاصمة مقاطعة أونتاريو، بداية حملة تطعيم تاريخية في كندا، بعد أقل من أسبوع من موافقة السلطات على اللقاح الذي ينتجه تحالف شركتي «فايزر» الأميركية و«بيونتك» الألمانية.

كانت بريطانيا، وهي أكبر بلد متضرر من الجائحة في أوروبا، أول دولة في العالم تبدأ، الثلاثاء الماضي، حملة تطعيم شاملة ضد الوباء.