روسيا تختبر بنجاح إطلاق صاروخ جديد قادر على نقل حمولة ثقيلة

أجرت روسيا اليوم الاثنين تجربة إطلاق ناجحة لصاروخها الفضائي أنجارا إيه5 القادر على نقل حمولة ثقيلة، بعد توقف استمر ست سنوات للمشروع الذي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إنه يمثل أهمية كبيرة للأمن القومي.

وكانت أول تجربة لإطلاق هذا الصاروخ في عام 2014 وتطوره روسيا ليحل محل الصاروخ بروتون إم لنقل حمولات يزيد وزنها عن 20 طنا إلى المدار.

ومن المقرر افتتاح منصة إطلاق للصاروخ الجديد في عام 2021.

وواجه تطوير الصاروخ أنجارا تأخيرا في التصنيع ومشكلات فنية منها اكتشاف خلل في محركاته العام الماضي قال العلماء إنه كان من الممكن أن يؤدي لتدمير الصاروخ خلال الرحلة.

لكن وزارة الدفاع ووكالة الفضاء روسكوسموس قالتا إن إطلاق الصاروخ اليوم من مركز بليسيتسك الفضائي في شمال غرب البلاد كان ناجحا.