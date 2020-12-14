طوكيو تسجل 305 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الإثنين تسجيل 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن عدد الحالات الخطيرة وصل إلى 73 حالة اليوم، وهو العدد الأكبر منذ أن تم رفع حالة الطوارئ في البلاد في مايو الماضي.

وأضافت الهيئة أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة 47 ألفا و530 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في اليابان 180 ألفا و639 حالة، والوفيات بالفيروس 2481 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.