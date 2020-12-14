المكسيك تسجل 8608 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 8608 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و249 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و250044 وحالات الوفاة إلى 113953.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.