‭2012‬ إصابة جديدة بكورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية 2012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد انخفاضا من 3033 إصابة أمس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 399 ألفاً و609 إصابات منذ ظهور أول حالة في البلاد في الثاني من مارس الماضي.

كما سجل المغرب 35 وفاة جديدة مقابل 47 حالة أمس. وهو ما يرفع عدد الوفيات جراء كوفيد 19 إلى 6624 وفاة.

وتعافى 2925 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع عدد المتعافين إلى 356 ألف و23 متعافيا بنسبة شفاء بلغت 89.1 في المئة.

ويستعد المغرب في الأيام القليلة المقبلة لبدء عملية التلقيح ضد كوفيد 19 وستكون على جرعتين وتبدأ بالعاملين في الصفوف الأمامية كرجال الأمن والصحة والتعليم.. وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأمر العاهل المغربي في وقت سابق أن يكون التلقيح مجانيا.