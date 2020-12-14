مصر تسجل 486 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 165 شخصاً من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104875 شخصاً حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد، أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 121575 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6920 حالة وفاة.