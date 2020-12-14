كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بكورونا

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.

ومن بين تلك الحالات الجديدة 682 حالة منقولة محليا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43484إضافة إلى 587 حالة وفاة.