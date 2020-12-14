لقاح فايزر يصل إلى كندا وترودو يعلن موعد بدء التطعيم

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن أول لقاح لكوفيد-19 وصل إلى كندا يوم الأحد ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم اليوم الاثنين.

وقال ترودو على تويتر أعلى صورة لطائرة شحن تُستخدم على ما يبدو لنقل اللقاح الذي طورته شركة فايزر وشركة بيونتيك الألمانية "وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 لفايزر-بيونتيك إلى كندا".

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن في التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولية البالغ عددها 30 ألف جرعة إلى 14 موقعاً عبر كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.