ترامب قد يحصل على لقاح كورونا اليوم

من المقرر أن يُعرض على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الحصول عى تطعيم ضد كوفيد19- خلال الأيام المقبلة وربما يحصل عليه "في أي وقت من اليوم الاثنين"، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر التقرير، المنسوب لمصادر مطلعة لم يكشف عنها، أنه سيكون لدى كبار المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض أيضًا خيار الحصول على التطعيم في الأيام المقبلة.

ويأتي التقرير بعد أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم الجمعة الماضي الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد19- الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

وكانت السلطات الصحية قد قالت سابقا إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين سيكون لهم الأولوية في التطعيم بينما من غير المتوقع أن يحصل معظم الناس على التطعيم حتى الربيع أو الصيف المقبلين.

وذكرت بلومبرج أن تطعيمات المسؤولين الحكوميين سيتم تنظيمها على مدار الأيام العشرة التالية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت الخطة، وفقا للتقرير.

وطلبت الحكومة الأميركية مسبقًا بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح، وهو ما يكفي لتغطية 50 مليون شخص حيث يجب أن يعطى على مرحلتين.



