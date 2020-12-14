مقتل مسلح في إطلاق نار أمام كنيسة بنيويورك

أعلنت شرطة نيويورك مقتل رجل مسلح بعد إطلاقه النار أمس خلال حفل موسيقي أقيم خارج كاتدرائية بحي مانهاتن في مدينة نيويورك.

وقال إدوارد ريلي المتحدث باسم شرطة نيويورك - خلال مؤتمر صحفي - إن الإعتداء استهدف عناصر الشرطة في الموقع لكن لم يصب أي شخص سوى المهاجم الذي نُقل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، وفارق الحياة فور وصوله.

وذكر شهود عيان أن مطلق النار صعد على خشبة مسرح الحفل قبل انتهاء الحفل وأطلق النار في الهواء مما دفع برجال الشرطة بإغلاق المنطقة ومن ثم إطلاق النار عليه وكشفت التحقيقات الأولية عن العثور في موقع الحادث عن حقيبة كان يحملها المهاجم وتحتوي على عبوة وقود وأسلاك معدنية وحبل وعدد من الآلات الحاد.