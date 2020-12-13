العراق.. مقتل 42 إرهابياً بعملية أمنية جنوب الموصل

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت القوات العسكرية العراقية، أمس، القضاء على 42 من أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي.

وذكر الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أن عملية تصفية الدواعش أتت بعد إطلاق عملية «السيل الجارف».

وكانت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب داهمت ما يُسمى قاطع دجلة الذي تنشط فيه عصابات «داعش» الإرهابية في منطقة «عين الجحش» جنوبي مدينة الموصل.

واشتبك عناصر جهاز مكافحة الإرهاب مع فلول «الدواعش» ليومين مُتتاليين تم إجبارهم على العودة إلى الأنفاق والكُهوف التي يتحصنون بها، لتباشر بعدها القوات المسلحة باقتحام مواقعهم حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالرُمانات اليدوية المُتفجرة داخل الأنفاق.

وتابع المتحدث أن «العملية العسكرية أسفرت عن قتل 42 عُنصراً إرهابياً من عصابات داعش من ضمنهم، ما يسمى والي قاطع دجلة المُكنى براء ونائبه أبو محمود والمسؤول الإعلامي لقاطع دجلة المدعو أبو سياف مع مساعده سجاد، وعسكري قاطع الفاروق أبو سيناء، فضلاً عن العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية». وجاءت هذه العملية بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، القبض على إرهابيين اثنين في بغداد. وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي: إن «مفارزها تمكنت من إلقاء القبض عليهما في منطقة حي الجهاد ببغداد وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية». وأشارت إلى أن «الموقوفين عملا ضمن ما يسمى مفارز أبو ليث الأنصاري، باسمي أبوحاتم، وأبو عناد، التي نفذت عمليات الإعدام التي طالت المواطنين الأبرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى».

وبينت أن الإرهابيين اشتركا بعمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية وتهجير المواطنين خلال سيطرة عصابات «داعش» على المحافظة، لافتةً إلى أنه جرى إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر عراقية، أمس، باعتقال حامد الجزائري الذي يتزعم ميليشيا «سرايا الخراساني» الموالية لإيران في بغداد. وأضافت المصادر أن الجزائري اعتقل مع 15 من اتباعه من قبل قوة خاصة تابعة لأمن ميليشيات «الحشد الشعبي» المرتبطة برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي. وتعد ميليشيا «سرايا الخراساني» من الميليشيات الموالية لإيران وشاركت باقتحام السفارة الأميركية في بغداد أواخر عام 2019، ولم يعرف على الفور سبب اعتقال الخرساني.

إخماد حريق بأحد بئرين للنفط في كركوك

قالت وزارة النفط العراقية، أمس، إنها أخمدت حريقاً في أحد بئرين للنفط في حقل صغير بشمال البلاد اشتعلت فيهما النيران باستخدام متفجرات قبل 4 أيام.

وذكر البيان أن أطقماً فنية من شركة نفط الشمال الحكومية لا تزال تحاول إخماد حريق في بئر ثانية في حقل «خباز» بالقرب من مدينة كركوك.

وقالت الوزارة الأربعاء الماضي إن الإنتاج من الحقل البالغ نحو 25 ألف برميل يومياً لم يتأثر.