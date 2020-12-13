التحالف: استمرار تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن تنفيذ الشق العسكري الخاص باتفاق الرياض مستمر لليوم الرابع على التوالي، بحسب الخطة الزمنية. وقال التحالف إن «عملية فصل القوات مستمرة في أبين وخروجها من عدن، تسير بانضباط والتزام»، وثمن التحالف التزام الحكومة والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري. وكان مصدر مسؤول في التحالف قد ذكر قبل أيام لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أنه تم استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وشملت الترتيبات السياسية التوافق على تشكيل حكومة يمنية تضم 24 وزيراً، ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي ومختلف المكونات السياسية اليمنية. وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني. وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض، بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبين وتحريكها إلى الجبهات، ومن عدن إلى خارج المحافظة.

أمنياً، جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدافها منازل المدنيين والمساجد في قرية بيت مغاري بمديرية حيس، جنوبي الحديدة، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، أن الميليشيات الحوثية تتمادى في استهداف المدنيين وترتكب المجازر المتتابعة في تحد للمجتمع الدولي.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن ميليشيات الحوثي الإرهابية استخدمت مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وألحقت أضراراً مادية كبيرة بالمنازل والمساجد.

ووثق مقطع فيديو حجم الخسائر والأضرار التي ألحقتها الميليشيات الحوثية بمنازل المدنيين والمساجد في انتهاك جديد يضاف إلى سجل جرائم الحوثي في محافظة الحديدة.

وأوضح العقيد مجلي أن الميليشيات الحوثية تستغل صمت المجتمع الدولي عن جرائمها، لتواصل خروقاتها لاتفاقية السويد، بقتل المزيد من اليمنيين، والتنكيل بهم قصفاً وتشريداً من مساكنهم، من خلال تكثيف إطلاق الميليشيات للطائرات المفخخة والقصف بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين، وعلى مخيمات النازحين والمشردين، وإضافة إلى زراعة الطرقات بالألغام والمتفجرات والتي أودت بالعشرات في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي سياق آخر، تشهد منطقة قبائل «بني خولي» في مديرية «منبه» بمحافظة صعدة، اشتباكات عنيفة ومستمرة بين ميليشيات الحوثي وأبناء المنطقة، منذ الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر قبلية، فإن مواجهات مسلحة اندلعت بين رجال قبائل «بني خولي» بمديرية «منبه»، وميليشيات الحوثي، إثر اعتداء مسلحي الميليشيات على أبناء القبائل الاثنين الماضي.

وأكدت المصادر أن المواجهات المسلحة تزامنت مع فرض الميليشيات الحوثية حصاراً شاملاً على أبناء القبائل، وقصف مدفعي مكثف استهدف قراهم. وأسفرت المواجهات عن مصرع 7 عناصر حوثية، بينها قيادي يدعى «أبو صريح المنبهي»، وإصابة آخرين، فيما قتل من الجانب القبلي الشيخ سلمان ناجع، والمواطن محمد سالم الخولي، أثناء دفاعهم عن ممتلكاتهم وقراهم. وذكرت المصادر أن الميليشيات فجَّرت عدداً من المنازل التي سيطرت عليها ونهبت عدداً من السيارات والممتلكات التي كانت داخلها، فضلاً عن استهداف مدفعيتها منازل ومزارع في مناطق أخرى ما زالت تحت سيطرة رجال القبائل.