27 قتيلاً بهجوم لـ«بوكو حرام» في النيجر

لاغوس (وكالات)

قتل 27 شخصاً على الأقل، أمس، في هجوم نفذته حركة «بوكو حرام» الإرهابية على قرية تومور بمنطقة ديفا جنوب شرق النيجر القريب من نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول محلي. وقال المسؤول في المنطقة التي تتبع لها القرية: «هناك رسمياً 27 قتيلا وجرحى وبعض المفقودين في هذا الهجوم الذي شنته بوكو حرام»، وأكد شهود ومسؤولون محليون وقوع الهجوم من دون تحديد حصيلة، علماً أنه يتزامن مع انتخابات بلدية وإقليمية تشهدها البلاد.

وفي سياق آخر، هاجم إرهابيون مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا على ما أعلنت الشرطة، وذلك في عملية يبدو أن هدفها الخطف للحصول على فدية. ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجوم وأمر بتعزيز الأمن في المدارس، وحض بخاري القوى الأمنية على توقيف المسلّحين.

وقال الرئيس النيجيري «أدين بشدة الهجوم الجبان للصوص على أطفال أبرياء في مدرسة العلوم في كانكارا»، معلناً تضامنه مع عائلات التلامذة وإدارة المدرسة والمصابين.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عيسى غامبو إن «لصوصاً أتوا على متن دراجات نارية وهم يطلقون النار بشكل متقطع وحاولوا دخول المدرسة». وأضاف المتحدث إن الشرطيين تصدوا لهم بمساعدة الجيش وجرى تبادل للنيران على مدى ساعة ونصف.

وقال إن المسلّحين أجبروا على التراجع ويجري تعقّبهم، من دون الإفادة عن خسائر بشرية.

وقال «ما زلنا نتحقق من أعداد التلامذة لمعرفة ما إن كان هناك مفقودون بينهم»، مضيفاً أن حوالي مئتين منهم فروا عند وقوع الهجوم.

وأفاد سكان عن خطف تلامذة فيما تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن عشرات المخطوفين.

وقال نور عبد الله لوكالة فرانس برس «تواجه الخاطفون مع عناصر الأمن، وفي تلك الأثناء، دخلت مجموعة أخرى المدرسة وخطفت عدة تلامذة»، وتابع أن بعض التلامذة عادوا إلى المدينة بعدما فروا منها، لكن آخرين عادوا إلى منازلهم. وقام مسلحون في أغسطس بخطف معلمة وعدد من تلاميذها من وسط الصف في ولاية كادونا المجاورة، وأطلق سراح الرهائن لاحقاً من دون أن يكشف ما إذا تم دفع فدية.