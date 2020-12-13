الرئيس الجزائري يتعافى من كورونا

الجزائر (وكالات)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، تعافيه من فيروس كورونا بعد رحلة علاجية مستمرة حتى الآن في ألمانيا، حيث سيعود إلى البلاد قريباً. وقال الرئيس تبون في كلمة للشعب الجزائري من خلال شريط فيديو لمدة 5 دقائق تم بثه في حسابه على موقع «تويتر» يعلن فيه من المستشفى الألماني، إنه تعافى من فيروس كورونا، وهو في فترة نقاهة قد تدوم أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير قبل العودة إلى الوطن. وأوضح أنه على الرغم من وجوده في مصحة بألمانيا، فإنه يتابع كل صغيرة وكبيرة ويعطي يومياً التعليمات للمسؤولين. وأعرب عن ارتياحه لتحسن الوضعية الوبائية في البلاد موجهاً شكراً لكل الجهات التي ساهمت في الحد من انتشار الوباء.

يذكر أن الرئيس تبون كان قد نقل في شهر أكتوبر الماضي إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية بعد تحويله إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى العسكري بالعاصمة إثر إصابته بفيروس كورونا.