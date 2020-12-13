الإدارة الأميركية: ماضون في خفض القوات بالعراق

بغداد (وكالات)

أعلن سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق ماثيو تولر، أمس، أن بلاده ماضية في خفض قواتها العسكرية في العراق، وإعادة انتشارها في المنطقة.

وأكد السفير الأميركي، خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد، على «استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للحكومة العراقية، والمضي بخفض القوات الأميركية، وإعادة انتشارها في المنطقة».

وقال: «إنجاز هذا الملف سيتحقق من خلال استمرار التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، في الجهد الاستخباري والأمني، لمكافحة الإرهاب».

وحسب بيان عراقي، جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية أن يشهد العراق والمنطقة مزيداً من الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.