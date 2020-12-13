الجزائر تسجل 464 إصابة جديدة بكورونا



سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 53 حالة عن اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الإصابات 92 ألفا و204. وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي عن رصد 12 وفاة جديدة بزيادة 3 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2596. كما أشار إلى تسجيل 429 حالة شفاء جديدة، ليصل بذلك عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 60 ألفا و457. بينما يتواجد 46 مصابا في العناية المركزة.