إندونيسيا تسجل 6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت إندونيسيا 6189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 617 ألفاً و820 حتى اليوم الأحد، طبقاً لما ذكره فريق العمل الخاص بمواجهة فيروس كورونا في إندونيسيا، حسب وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف فريق العمل أن 4460 شخصاً تعافوا من الفيروس، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 505 آلاف و836.

وتوفي 166 شخصاً بسبب الفيروس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفاً و819.

وسجلت جاكرتا أعلى حصيلة إصابات جديدة، حيث بلغ عدد الإصابات بها 1298 حالة في الساعات الـ24 الماضية حتى اليوم الأحد.



