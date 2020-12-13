الفلبين تسجل 1085 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد تسجيل 1085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة مانيلا تايمز أن هذه تعد أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 9 أيام.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 449 ألفا و 400 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 8733 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 418 ألفا و 687 حالة.