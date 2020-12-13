إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 1.83 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 83ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 64 ألفا و36 حالة.

وأوضحت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 08ر1 مليون.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 45 أسبوعا.