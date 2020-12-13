روسيا تسجل 28080 إصابة جديدة بكورونا و488 وفاة

سجلت روسيا 28080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينها 6425 حالة في العاصمة موسكو وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و653928 منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات إن 488 شخصاً توفوا بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 46941.