باكستان تسجل 3369 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء باكستان جراء الفيروس إلى8796 حالة اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 3369 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 438 ألفا و425حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الأحد.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.



