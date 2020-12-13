مسلّحون يهاجمون مدرسة في شمال نيجيريا

هاجم مسلحون مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا بشمال نيجريا على ما أعلنت الشرطة، وذلك في عملية يبدو أن هدفها الخطف للحصول على فدية.

والسبت دان الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان الهجوم وأمر بتعزيز الأمن في المدارس، وحض بخاري القوى الأمنية على توقيف المسلّحين.

وقال الرئيس النيجيري "أدين بشدة الهجوم الجبان للصوص على أطفال أبرياء في مدرسة العلوم في كانكارا"، معلنا تضامنه مع عائلات التلاميذ وإدارة المدرسة والمصابين.

وأفاد سكان بخطف عدد من التلاميذ. وهاجم المسلّحون مدرسة كانكارا الثانوية ليل الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عيسى غامبو إن "لصوصا أتوا على متن دراجات نارية وهم يطلقون النار بشكل متقطع وحاولوا دخول المدرسة".

وأضاف المتحدث إن الشرطيين تصدوا لهم بمساعدة الجيش وجرى تبادل للنيران على مدى ساعة ونصف".

وقال إن المسلّحين أجبروا على التراجع ويجري تعقّبهم، من دون الإفادة عن خسائر بشرية.

وقال "ما زلنا نتحقق من أعداد التلاميذ لمعرفة إن كان هناك مفقودون بينهم" مضيفا أن حوالى مئتين منهم فروا عند وقوع الهجوم عادوا صباح السبت.

وتزرع عصابات مسلحة تعد أحيانا مئات العناصر الذعر منذ سنوات في المناطق الريفية بوسط وشمال نيجيريا فتقوم بسرقة مواش وعمليات خطف لقاء فدية.



