موسكو تعلن عن انتهاك وقف إطلاق النار في قرة باغ

أعلن الجيش الروسي عن حدوث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر القتال العنيف بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي نشرت قوات حفظ سلام في المنطقة في بيان السبت "تم الإبلاغ عن انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 ديسمبر في منطقة غادروت".

وأكد ناطق باسم قوات حفظ السلام الروسية لوكالة أنباء ريا نوفوستي السبت "حصول تبادل لإطلاق النار بأسلحة آلية"، لافتا إلى أن الطرفين دعيا إلى احترام وقف إطلاق النار.

وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها روسيا عن انتهاك لوقف اطلاق النار في المنطقة منذ التوصل الى اتفاق بهذا الشأن في 10 نوفمبر.

وتوقف القتال في ناغورني قره باغ الذي أودى بحياة الآلاف من المعسكرين، بعد توقيع اتفاق لوقف الأعمال العدائية برعاية موسكو في نوفمبر .

كذلك نشرت قوة سلام روسية قوامها ألفي جندي في المنطقة لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.



