المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي لـ«الاتحاد»: محافظ «مصرف طرابلس» يتخذ سياسات تخدم مصلحته الشخصية

بنغازي (الاتحاد)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، المبروك سلطان، إن ما يحدث وحدث سابقاً من صراعات على عائدات النفط الليبية هو صراع قائم بين مجموعات متنفذة تحت مسميات مختلفة تهدف للحصول على قطعة من «كيكة» العائدات بحسب نفوذها، موضحاً أن هذا الصراع يتحول ويتطور من صراع الميليشيات المؤدلجة إلى مؤسسات ووزارات مفوضة من تحت عباءة المجلس الرئاسي، مؤكداً أن هذا الصراع مستمر ما لم يتم إعادة توزيع العائدات بطريقة عادلة على كافة الليبيين.

وأكد المبروك سلطان في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن سياسات محافظ مصرف طرابلس المركزي «المُقال من البرلمان الليبي» تخدم مصلحته هو شخصياً للبقاء بالمنصب، متهماً إياه بمنح الاعتمادات والرشاوى وشراء الذمم والمنع، لافتاً إلى أن هذه السياسات عقيمة ومضرة بالسياسة النقدية ونتائجها انعكست في انخفاض قيمة العملة الوطنية واتساع السوق الموازي والمضاربات.

ولفت إلى حرمان أقاليم برقة وفزان والجيش الوطني الليبي من مخصصاته في فترة محاربة «داعش» والتهديدات الإرهابية ومنح دول أخرى ودائع من الاحتياطيات دون استشارة الجهات السيادية، مشيراً إلى تسجيل خسائر فلكية في استثمارات بعض المصارف.