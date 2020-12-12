الحوثيون يبتزون «اليونيسف» بمبالغ مالية

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أجبرت ميليشيات الحوثي الإرهابية منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصرفها لعدد من المشاريع التي تقوم بها المنظمة في مناطق سيطرة الميليشيات. ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر تربوي قوله، إن ميليشيات الحوثي منعت اليونيسف من صرف المساعدات المالية التي خصصتها كحوافز للمعلمين ورواتب لمعلمات الريف في مناطق سيطرة الميليشيات. وأكد المصدر أن القيادي في الميليشيات الحوثية المدعو أحمد حامد «أبو محفوظ»، والذي يعمل مديراً لمكتب ما يسمى «رئيس المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين، هو من طالب «اليونيسف» بدفع مبالغ مالية كبيرة له مقابل السماح لهم باستمرار صرف وتوزيع المبالغ التي تصرفها، سواء للضمان الاجتماعي أو للمعلمين. وأوضح المصدر أن منظمة اليونيسف اعتذرت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، مما جعله يصدر قراراً بمنع توزيع أي مبالغ مالية، مشيراً إلى أن من ضمن تلك المشاريع كانت خصصت «اليونيسف» مبالغ مالية لترميم وتأهيل بعض المدارس.

وفي سياق آخر أعلنت الأمم المتحدة أن خبراءها سيصلون إلى الناقلة «صافر» قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر نهاية يناير المقبل. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي: «عقدنا اجتماعا مع ميليشيات الحوثي في عطلة الأسبوع الماضي، وبتنا متفائلين بأنه سيكون بالإمكان المحافظة على الإطار الزمني للوصول إلى الناقلة صافر أواخر يناير المقبل، أو أوائل فبراير 2021». والناقلة «صافر» وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية. وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح حجم النفط الخام على متنها «1.148 مليون برميل»، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للبيئة في المنطقة، وتقول الأمم المتحدة: إن السفينة «قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة».

وفي سياق آخر قتل لاعب كرة قدم مع طفله، وأصيب طفلان آخران من أبنائه، أمس، في قصف شنته ميليشيات الحوثي على إحدى المنشآت الرياضية في مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية: ناصر الريمي لاعب نادي الطليعة سابقاً قتل مع نجله، وأصيبَ ابنان آخران له، نتيجة سقوط إحدى المقذوفات على مقر النادي الأهلي، حيث كان يمارس أنشطة رياضية مع أبنائه.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات الحوثية، نفذت قصفا مكثفا على أحياء سكنية في المدينة صباح أمس، مشيرة إلى أن بعض القصف استهدف مقر النادي الأهلي.