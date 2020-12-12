الولايات المتحدة تجيز لقاح «فايزر» ضد «كورونا»

واشنطن (وكالات)

أعطت الولايات المتحدة موافقتها على استخدام لقاح «فايزر- بايونتيك» لمكافحة وباء «كوفيد - 19»، ممهدة الطريق أمام بدء حملة تلقيح واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد، فيما وعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن أول جرعة ستعطى خلال «أقل من 24 ساعة». وبضغط من ترامب لتسريع منح التصريح الطارئ، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية «إف دي أيه» في رسالة أنها أعطت موافقتها على استخدام اللقاح.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة سادس دولة تعطي موافقتها على اللقاح الذي تصنعه شركة «فايزر- بايونتيك» الأميركية الألمانية، بعد بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية والمكسيك. ويفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها، بحلول نهاية ديسمبر.

ورحب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الأول، بهذا النبأ بمقطع فيديو قصير على «تويتر» قائلاً: «حققت بلادنا معجزة طبية». وأضاف «بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد»، مشيراً إلى أن «أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة».

وقال: إن «الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً». وتابع: «نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها».

وكان ترامب، الذي ركز كل استراتيجيته لمكافحة الوباء على تطوير لقاح بسرعة، عبر عن نفاد صبره إزاء إدارة الغذاء والدواء الأميركية. وكتب في تغريدة: «أنزلوا هذا اللقاح اللعين الآن!».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس الأول: أن البيت الأبيض أمَرَ رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأميركية «إف دي إيه» بإجازة لقاح «فايزر - بايونتيك»، في اليوم نفسه، أي الجمعة، أو أن يُقدّم استقالته. وكان قرار الهيئة متوقّعاً بحلول نهاية الأسبوع على أيّ حال.

ومرت ثلاثة أسابيع فقط منذ أن تقدم المصنعون بطلبهم للحصول على ترخيص لهذا اللقاح، والذي اشترت الولايات المتحدة منه مسبقاً مئة مليون جرعة. واشترت الولايات المتحدة، أمس، مئة مليون جرعة إضافية من لقاح آخر هو لقاح «موديرنا»، وبذلك ضاعفت عدد الجرعات المطلوبة مسبقاً من شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية هذه.

والولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً في العالم من الوباء، تسجل حالياً أرقاماً قياسية من الإصابات، مع حوالى 235 ألف حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة السابقة، وهي حصيلة لم تسجل يوماً في السابق.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و582 ألفاً و721 شخصاً في العالم، مع حوالي سبعين مليون إصابة مؤكدة منذ تفشيه في ديسمبر الماضي. وتجاوزت حصيلة الوفيات في البرازيل عتبة 180 ألفاً.

وفرضت الصين إغلاقاً في مدينة في شمال البلاد وأطلقت حملة فحوص واسعة النطاق في مدينة أخرى، وهما قريبتان من الحدود الروسية، بعد رصد إصابة بفيروس كورونا المستجد في كل منهما. وفي كوريا الجنوبية، التي غالباً ما تظهر كمثال على إدارتها للأزمة، فإن عدد الإصابات يشهد ارتفاعاً، خصوصاً في منطقة سيؤول، حسبما أعلنت السلطات الصحية التي دعت إلى الحد من اللقاءات والتفاعلات.

وأوروبا هي المنطقة التي سجلت أعلى عدد إصابات جديدة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 236 ألفاً و700 يومياً. والوباء الذي سجل تراجعاً منذ منتصف نوفمبر، عاود الانتشار بمستويات مرتفعة.

وفي فرنسا، التي سجلت حوالى 57 ألف وفاة، هناك «خطر مرتفع» من تفشي المرض «في الأسابيع المقبلة»، كما نبهت هيئة الصحة العامة الفرنسية أمس الأول. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن تخفيف حذر للإغلاق اعتباراً من 15 ديسمبر، مع إبقاء بعض القيود مثل حظر التجول اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يومياً.

رئيس إدارة الدواء الأميركية: سأتناول اللقاح «قطعاًً»

أكد ستيفن هان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الجهة المنظمة لاستخدام لأدوية في البلاد، أنه سيتناول «قطعاً» اللقاح الجديد لفيروس كورونا، الذي تنتجه شركتا «فايزر» و«بيونتك»، مشيراً إلى وجود عملية أمان صارمة، برغم السرعة التي تم بها إنتاج الجرعات.

ومع موافقة الولايات المتحدة، على الترخيص للقاح شركتي فايزر وبيونتك، الذي بات جاهزاً للتوزيع، تسعى الجهات التنظيمية لطمأنة الأميركيين إلى أن اللقاح الذي تمت الموافقة عليه في زمن قياسي آمن، ولم تتم التضحية فيه بالسلامة مقابل السرعة. وقال هان خلال مؤتمر صحفي: «عملنا بشكل سريع، اعتماداً على الحاجة الماسة التي تقتضيها مواجهة هذه الجائحة، لا من أجل أي ضغوط خارجية أخرى».

وضخت إدارة ترامب مليارات الدولارات لتطوير اللقاحات، وستعمل على إدارة توزيعه وتخصيص الجرعات منه للولايات. ومن المتوقع أن يجري طرح أول 2.9 مليون جرعة من مصانع «فايزر» في الأيام المقبلة، مع مزيد من الشحنات كل أسبوع.