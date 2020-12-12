بايدن: سنعود لاتفاقية المناخ في اليوم الأول لرئاستي

واشنطن (وكالات)

وعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس، بعودة بلاده مرة أخرى إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في باريس بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لها.

وأعلن بايدن في قمة المناخ الافتراضية، التي عقدت أمس دون مشاركة من الولايات المتحدة فيها أن «الولايات المتحدة ستنضم مجدداً إلى اتفاقية باريس في اليوم الأول من رئاستي» على حد قوله.

وأكد بايدن على أنه يريد عقد قمة مناخية للقوى الاقتصادية الكبرى خلال المئة يوم الأولى من ولايته.

وأوضح بايدن أن إدارته ستؤكد على تحقيق أهداف المناخ للولايات المتحدة، وتضع البلاد على مسار يؤدي إلى خفض الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 على أقصى تقدير. وأعلن بايدن أنه سيستمع إلى «النشطاء» الشباب وسيتعاون معهم. ويؤدي بايدن اليمين الدستورية في العشرين من يناير المقبل، حيث يتولى الحكم بعد الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من اتفاقية باريس للمناخ. وأعلن بايدن أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري سيعين مبعوثاً خاصاً للمناخ في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. ويسعى الرئيس المقبل للولايات المتحدة أن تتولى بلاده دوراً قيادياً على مستوى العالم في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال جو بايدن في بيان للقمة الافتراضية: «فشلنا في اتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة، وليس لدينا وقت نضيعه».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة لبايدن: «مرحباً بعودتك، أهلاً بك في بيتك!»، مرحباً بعودة الولايات المتحدة. وأضاف: «واصلنا المضي قدماً، والعمل رغم الخيار الأميركي، وتمكنا من الصمود». وقال المدير التنفيذي لمنظمة «جرينبيس» (السلام الأخضر) جون سوفين، في بيان، أن هناك «أسباباً تدعو إلى الأمل» مع هذه القمة.

وأكد سوفين «مع خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض واتخاذ إجراءات مناخية أقوى من قبل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، لدينا الآن فرصة لجمع العالم معاً في جهد ضخم للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري».