المكسيك: إصابات «كورونا» تصل إلى 1.23 مليون

وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و230 ألفاً، أمس الجمعة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن حصيلة الوفيات جراء كورونا في المكسيك بلغت 113 ألفاً و 19.

ووفقاً للبيانات، تعافى من مرض «كوفيد - 19»، الناجم عن الفيروس 904 آلاف و42 من المصابين حتى اليوم.

وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بـ«كورونا» في البلاد قبل نحو 41 أسبوعاً.