إصابات «كورونا» في أميركا تقترب من 16 مليوناً





توشك إصابات «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة من الوصول إلى رقم قياسي يبلغ 16 مليون حالة خلال أيام، في حين تقترب الوفيات من تخطي حاجز 300 ألف وفاة، على الرغم من قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد مضاد للمرض في الولايات المتحدة قبل حلول يوم غدٍ الأحد.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية التصريح باستخدام لقاح مضاد للمرض في وقتٍ متأخر، أمس الجمعة، ومن المنتظر بدء حملة تطعيم واسعة النطاق للقضاء على الوباء الذي قلب حياة الأميركيين رأساً على عقب وألحق الدمار بالاقتصاد الأميركي.

وأعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الجمعة، على «تويتر»: «إدارة الأغذية والعقاقير تصرح بلقاح فايزر لاستخدامه في الطوارئ»، ووعد الأميركيين بأن تبدأ التطعيمات خلال أقل من 24 ساعة.