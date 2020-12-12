الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم إلى «إعلان حال طوارئ مناخية»

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم إلى إعلان «حال الطوارئ المناخية»، مع افتتاحه، اليوم السبت، قمة افتراضية هادفة إلى إنعاش جهود مكافحة الاحترار المناخي، بعد خمس سنوات على اتفاق باريس.

وأعلن غوتيريش «أدعو اليوم المسؤولين في العالم إلى إعلان حال طوارئ مناخية في بلدانهم حتى يتمكنوا من تحقيق حياد الكربون»، مشيراً إلى أن «هناك حاجة منذ الآن إلى جهود مكثفة من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 45% مقارنة بمستويات عام 2010، بحلول عام 2030».