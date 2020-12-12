السيسي: زيارة فرنسا عكست تفاهماً من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة



أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا عكست تفاهماً وتنسيقاً مشتركاً من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار السيسي، خلال تفقده الكلية الحربية، فجر اليوم السبت، إلى "نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والثقافي".

وأوضح الثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية والتعمير بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان صحفي اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": استعرض السيسي أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا، والتي تمت بشكل علمي ومتزن، وذلك من خلال الاهتمام باتباع الإجراءات الاحترازية وتجهيز مستشفيات العزل واستنفار كافة أجهزة الدولة المعنية.

ووفق المتحدث، أشار السيسي في هذا الإطار إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية المتحدة، موجهاً الشكر والتقدير لها، ومؤكداً في هذا السياق على المستوى المتميز الذي يحكم علاقات مصر مع أشقائها من دول الخليج، وخاصةً دولة الإمارات الشقيقة.

وطبقاً للمتحدث، أثنى السيسي على ما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية من تضحيات في سبيل حماية الوطن، مؤكداً تقدير الشعب المصري لهذه الجهود الصادقة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه أية محاولة للنيل منه.



