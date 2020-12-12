5 قتلى في انفجار استهدف قائد شرطة محافظة نينوى



أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت بمقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد شرطة محافظة نينوى شمال بغداد.

وقال الرائد عبد الكريم العبيدي إن"سيارة مفخخة مركونة استهدفت موكب قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث الحمداني في ناحية حمام العليل جنوب الموصل انفجرت اليوم ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة ".

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى مازالت تشهد نشاطاً لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي عسكرياً.



