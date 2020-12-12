الهند: إصابات كورونا تصل إلى 9.8 مليون حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في الهند إلى 9 ملايين و826 ألفا و775 بتسجيل 30 ألفا و6 حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة الهندية.

وتعافى 9 ملايين و324 ألفا و329 مصابا حتى الآن ليرتفع معدل التعافي الوطني إلى 88ر94 % اليوم السبت، بحسب ما نقله موقع "برس تراست أوف إنديا" عن البيانات.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 142 ألفا و628 جراء الفيروس بتسجيل 442 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في البلاد، بحسب البيانات التي جرى تحديثها الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.