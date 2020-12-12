هجمات صاروخية تستهدف كابول وسقوط قتيل

قال مسؤولون أفغان إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب اثنان، عندما سقطت عشرة صواريخ على أنحاء مختلفة من العاصمة كابول اليوم السبت.

وقال متحدث باسم طالبان إن الحركة ليست مسؤولة عن الهجوم إذ أنها تواصل محادثاتها مع ممثلي الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب.

وقال مسؤولون أمنيون إنه لم يتضح حتى الآن من يقف وراء الهجوم.

وكان وابل من الصواريخ قد سقط على مناطق سكنية في كابول الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة ما يزيد على 30.



