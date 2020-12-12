ارتفاع إصابات كورونا في إسبانيا إلى 1.73 مليون حالة

وصل عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 73ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 47 ألفا و627 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا قبل نحو 45 أسبوعا.

