المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

منحت اللجنة المكسيكية للحماية من المخاطر الصحية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتك.

وكانت اللجنة تقوم بمراجعة وتقييم طلب مقدم من الشركتين منذ 26 نوفمبر، والذي وافق عليه أعضاء اللجنة الـ24 بالإجماع يوم الجمعة.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في وقت سابق من يوم الجمعة أيضا على اللقاح نفسه. وكانت الشركتان تقدمتا بطلب إلى وكالة الأدوية الأوروبية للموافقة عليه في داخل الاتحاد الأوروبي، وهما في انتظار القرار.

وفي المكسيك، عاشر دولة في العالم من حيث عدد السكان الذي يبلغ نحو 130 مليون شخص، تم تسجيل أكثر من 113 ألف حالة وفاة بسبب مرض كوفيد 19 حتى الآن، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم. ومع ذلك، ربما يكون الرقم أعلى بما لا يقل عن 50 ألف حالة.