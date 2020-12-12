مصر تسجل 464 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 وفاة، خلال اخر 24 ساعة مقارنة مع 445 إصابة و22 وفاة يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و 6877 حالة وفاة".