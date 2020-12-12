ترامب: أولى عمليات التلقيح ضد كورونا ستتم خلال أقل من 24 ساعة

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنّ أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال ترامب على تويتر "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا "اولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".