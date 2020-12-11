بغداد تطلب إرسال مراقبين لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

بغداد (وكالات)

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس، أن العراق أرسل رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق في موعدها المحدد منتصف العام المقبل.

وقال وزير الخارجية في مكالمة هاتفية مع وزيرة خارجية السويد آن لينين إن الحكومة العراقية تعمل على استكمال متطلبات إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة في العام المُقبل، وإن العراق قد أرسل رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأضاف أن الحكومة العراقيّة تسعى إلى فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، والاستجابة للمطالب الشعبية التي عبرت عنها التظاهرات الشعبية.