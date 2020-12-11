ترحيب عربي ودولي باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل

عواصم (وكالات)

رحبت العديد من الدول العربية والغربية بإعلان المغرب وإسرائيل استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدين أن هذا القرار يخدم السلام بالمنطقة.

وأعربت سلطنة عمان عن أملها أن يعزز هذا الاتفاق مساعي وجهود تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، مرحبة بإقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن روسيا تؤيد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمغرب. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، للصحفيين: «نحن نؤيد بالطبع إقامة اتصالات بين المغرب وإسرائيل، لطالما كانت للمغرب جالية يهودية كبيرة، فضلاً عن اتصالات وعلاقات تاريخية».

كما رحب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وقال راب إن «هذه خطوة إيجابية بين شريكين مهمين لبريطانيا»، وفق ما نقلت عنه وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس.

ورحبت باريس، أمس، باستئناف العلاقات الدبلوماسية، معتبرةً أن النزاع في الصحراء المغربية طال أمده وأنه لا بد من حل عادل ودائم له.